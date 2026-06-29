美最高法院两裁定 扩大总统权力但保护联准会独立

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦最高法院今天强化总统川普解除独立机关人员的权力，但同时也挡下他解除联准会理事库克（Lisa Cook），捍卫联准会的独立性。

最高法院在一项6比3通过的裁定里，6名保守派大法官否决民主党籍联邦贸易委员会（FTC）委员史劳特（Rebecca Slaughter）的释宪声请，裁定川普有权解除她的职务。

史劳特不满被无故免职而向法院兴讼，主张川普开除她已违反国会为保护数十个独立机关成员所设立的规范。

这项裁定预计将带来广泛影响。川普一向积极扩张行政权力，意图改造美国政府，并将政治盟友安插于关键职位。

川普在社群媒体上赞扬此裁决，称其于「最需要的时刻」扩大总统权力。

裁定书由首席大法官罗伯兹（John Roberts）执笔，多数意见引用美国宪法起草人、前总统兼开国元勋麦迪逊（James Madison）等人的着作及过去最高法院的相关判例，强调总统在人事决策上的权力。

裁定书中说：「所谓独立机关，并不代表其可完全脱离总统，仅对美国人民负责。」

投反对票的自由派大法官索托玛约（Sonia Sotomayor）则在不同意见书批评，多数意见颠覆权力分立原则，称「多数法官以一套半调子的行政权理论，取代近90年行之有效的制度」「未来唯一可以预见的，就是混乱将随之而来」。

然而，在涉及川普开除库克案的裁定，最高法院则以5比4认为虽然川普可因特定理由解除联准会理事，但不得「无故或随意」免职。

最高法院特别强调联准会独立性的关键角色。裁定书指出「不仅实质上的独立，连外观上的独立性，都是联邦准备理事会制度设计的核心」。

大法官们认定，库克案里川普未依据法律规定给予库克应有的程序保障。

库克对此裁决表示欢迎，称这「强化」央行的独立性；但川普则随即发动反击。