美最高法院否决川普限缩出生公民权指令

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（法新社华盛顿30日电） 美国最高法院今天否决总统川普（Donald Trump）限缩出生公民权的行政命令，使他标志性的其中一项反移民政策受挫。

最高法院在本届任期最后一天做出这项备受瞩目的判决，以6比3票数裁定，几乎所有在美国本土出生者维持自动取得美国公民身分的权利。

川普去年重返白宫后即签署一项行政命令，要求各州停止向无证移民与持短期签证者产下的子女核发身分。外电先前报导，这项命令遭下级法院裁定，违反美国宪法第14修正案；最高法院去年底同意裁定川普限制美国出生公民权指令的合法性。

首席大法官罗伯兹（John Roberts）撰写的多数意见书，获得其他2名保守派大法官以及3名自由派大法官支持。

罗伯兹写说：「在美国境内出生、父母为非法居留或暂时居留者的子女，属于美国『管辖范围』，并依宪法第14修正案的公民权条款，自出生起即为美国公民。」

最高法院此次驳回川普试图终结出生公民权的举措，已是他本届任期内第三度挫败。

最高法院大法官2月裁定川普无权以国际紧急经济权力法（IEEPA）实施全球性关税后，昨天以5比4裁定川普不能依未获证实的房贷诈欺指控而解职联邦准备理事会（Fed）理事库克（Lisa Cook）。