美最高法院裁定拉高起诉门槛 有利国会暴动案被告

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（法新社华盛顿28日电） 美国联邦最高法院今天裁定，检方起诉2021年1月6日闯入国会大厦企图妨碍认证2020年总统大选结果的部分暴动群众，�u越了法条范围。这项裁定使得数百起案件面临不确定性。

此案由支持前总统川普的前警察费雪（Joseph Fischer）上诉到最高法院，他在1月6日当天与数百人一起闯入华府的国会大厦。

首席大法官罗伯兹（John Roberts）在主要意见书中写道，检方对法条的解释将「大量普通行为视为犯罪，使得活动人士和游说人士面临数十年刑期」。

他写道，政府「必须证明被告损害了用于正式程序的纪录、文件、器物或其他正式程序所用物品的可用性或完整性，或企图这么做」。

根据法律，心怀非法意图损害文件，企图防止文件被用于正式程序，或「以其他方式妨碍、影响或阻挠任何正式程序，或企图这么做」的人，可处以20年刑期。

主要意见书提到，「以其他方式」一词给了检方过多自由，让他们得以提出远超过国会最初意图范围的指控。

最高法院9名大法官以6比3的结果做出这项裁定，其中现任总统拜登提名的杰克森（Ketanji Brown Jackson）加入保守派行列；川普任命的巴瑞特（Amy Coney Barrett）则撰写了不同意见书，自由派的索托玛约（Sonia Sotomayor）和凯根（Elena Kagan）联名。

与保守派大法官意见一致的杰克森写道：「政权和平转移是基本民主规范，那些企图以这种方式干扰程序的人让国家遭受重创…但今天的案子与那些行为的失德无关。」

巴瑞特则在不同意见书中说，2021年1月6日的国会联席会议属于正式程序，这点毫无争议，「鉴于此一前提，费雪可因『妨碍、影响或阻挠正式程序』而受审的案子看来显而易见」。她还指责多数大法官「在文本上大转弯，寻求某种方式、任何方式」来限缩相关法条小节的范围。

如今费雪案将回到下级法院审理，法院将决定他被起诉一事，在「妨碍」正式程序更狭义的解释下是否仍然成立。

美国司法部在声明中表示，共有52名暴动群众只因妨碍正式程序罪名被起诉及判刑，其中27人正被监禁。另约249人因妨碍正式程序加上另一项重罪或轻罪被起诉。

司法部长贾兰德（Merrick Garland）说：「超过1400名因1月6日非法行径被起诉的被告中，绝大多数将不受这项裁定影响。」