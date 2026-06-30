美最高法院驳回川普上诉 维持卡洛尔案500万美元赔偿判决

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦最高法院今天驳回总统川普希望推翻陪审团判决的上诉。该判决认定川普性侵并诽谤作家卡洛尔（E.Jean Carroll），并需向对方支付500万美元赔偿金。

最高法院决定不受理川普的上诉。这项决定与其他裁决一同发布，且并未说明理由。

纽约的陪审团2023年5月9日裁定川普约于1996年于曼哈顿一间百货公司性侵卡洛尔。此后上诉法院也维持相同判决，并驳回川普关于审判不公的上诉。

卡洛尔曾是时尚杂志Elle的专栏作家。自2019年她公开指控川普约于1996年在曼哈顿柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百货公司的更衣室内性侵她以来，双方持续缠讼。川普则否认相关指控，并称卡洛尔在2019年他担任总统期间以及2022年他卸任后均说谎指控他。

川普对最高法院拒绝受理上诉表示失望，并称卡洛尔的诉讼是「假案件」（Fake Case）。

他在社群媒体发文表示：「我将继续对抗这起针对我、充满政治操作和司法战的案件，包括荒谬的诽谤指控。我将倾尽所有力量来应对。这起案件其实是冲着美国以及其所代表的一切而来，绝不应该再发生在其他总统或候选人身上！」

卡洛尔的律师凯普兰（Roberta Kaplan）则表示，最高法院的决定「最终确认了陪审团一致裁决」，认定川普性侵并诽谤卡洛尔。

美国司法部已对卡洛尔展开刑事调查，调查内容与其他川普政治对手案件相似。该调查于今年5月曝光，调查聚焦于卡洛尔在指控川普的2件民事诉讼中，她的证词是否构成伪证。