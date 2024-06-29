美最高院推翻1984年判例 限制联邦机关规范权限

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（法新社华盛顿28日电） 美国保守派大法官占多数的联邦最高法院今天推翻具40年历史的法律判例，限制联邦机关在规范空气品质、药品安全等重大民生议题方面的权限。

大法官以6票赞成、3票反对的表决结果，推翻了1984年「雪佛龙诉自然资源保护会案」（Chevron v Natural Resources Defense Council）具里程碑意义的裁定。最高院当年裁定，如果法规文义不明，法官应听从政府专家的意见来确定对法律的「合理」解释。

但保守派首席大法官罗伯兹（John Roberts）今天在主要意见书中表示，事实证明这是「根本上的误导」，并且违背一项要求法院对联邦机关是否越权进行独立判断的法令。

罗伯兹写道：「法院可能不会仅因法规有歧义就听从机关对法律的解释。」不过他也表示，这次裁定不会影响先前仰赖雪佛龙架构的案例。

表决结果反映保守派和自由派大法官壁垒分明，民主党任命的3名大法官都投下反对票。

自由派大法官凯根（Elena Kagan）在不同意见书中严厉批评她所谓司法权力不必要的扩张。

她说：「如今多数派一举让自身能对每个涉及监管法规含义的未决问题独揽大权，无论这些问题有多需要专业知识或政策为主。」她还说：「好像手头上的事情还不够多，多数派把自己变成国家的行政沙皇。」

最高法院当年对雪佛龙案作出最初的裁判结果，堪称时任共和党籍总统雷根（Ronald Reagan）政府一大胜利，他当时指控进步派联邦法官将美国企业界埋葬在大量不必要和限制性的繁文缛节中。

但政治右派后来谴责这项判决不公平地赋予中央政府凌驾于司法部门的权力，并意味着各机关可根据谁执掌而改变法规的含义。

最高法院如今再度碰上雪佛龙案，是因为鲱鱼业者对美国渔业处（National Marine Fisheries Service）规定提出异议。

裁定结果引发环保团体「地球正义」（Earthjustice）等非营利组织及联邦参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）等议员反弹，认为有图利强大的特殊利益团体和大公司之虞。

共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）和众议院多数党领袖史卡利塞（Steve Scalise）等人则赞扬这是「具里程碑意义的裁定」，象徵「终结行政国（administrative state）的开端」。