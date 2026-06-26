美最高院裁定支持拜耳 推翻「年年春」致癌赔偿判决

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（法新社华盛顿25日电） 美国最高法院今天做出裁定支持拜耳集团（Bayer）并推翻下级法院判决，降低这家跨国集团旗下孟山都公司（Monsanto）除草剂「年年春」（Roundup）涉嫌致癌而面临数千件求偿诉讼的法律风险。

美国最高法院以7比2裁定，将针对拜耳的125万美元赔偿案发回密苏里州法院。

最高院认定，美国环保署（EPA）已裁定「年年春」不具致癌性，因此州法院不得依据产品致癌主张要求制造商负责。

拜耳于2018年收购孟山都。美国最高院今天公布裁定后，拜耳股价在法兰克福股市飙涨18.7%。

外界预期，这项裁定将有助拜耳加快摆脱多年来因「年年春」诉讼而承受的法律压力，拜耳已为相关案件支付数十亿美元和解金。

本案源于原告杜内尔（John Durnell）于2024年在密苏里州法院提起的「未充分警示」（failure-to-warn）诉讼并获胜。

杜内尔指出，他因相信孟山都宣称「年年春」安全、甚至可喷洒于衣物上的行销说法而使用这种产品，最终罹患血癌，因此认为产品应负责任。

他主张，「国际癌症研究中心」（International Agency for Research on Cancer）已将「年年春」主要成分之一的草甘膦（glyphosate）列为「可能对人类致癌」物质。

不过，获得美国川普政府支持的拜耳向以保守派法官占多数的最高院主张，由于美国环保署已批准「年年春」在未加注任何致癌警语下贩售给农民与消费者，因此他们应免于各州相关诉讼。

代表多数意见撰写判决书的大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）指出，「联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法」（FIFRA）要求全国标示一致，并明文排除各州另行制定不同标示要求的权限，因此推翻了密苏里州上诉法院的判决。

始终坚称「年年春」安全无虞的拜耳声明表示，美国最高院的裁定「在历经近10年法律攻防后，将大幅遏止年年春相关诉讼」。

拜耳今年2月宣布一项72.5亿美元的集体和解方案以解决血癌相关求偿。拜耳先前表示，若最高院做出有利判决，可降低原告退出和解、另行提告的诱因。

长期代理多起控告孟山都案件的律师事务所Wisner Baum管理合伙人威斯纳（Brent Wisner）表示，这项判决是原告阵营的重大挫败。

他说：「法庭一直是少数能让证据与真相凌驾企业权力的地方之一。这项裁定重创了追究企业责任的机制。」（编译：徐睿承）