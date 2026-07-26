美期中选举倒数100天 共和党陷苦战

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 在美国期中选举倒数100天之际，总统川普领导的共和党面临严峻民调，显示他们可能失去众议院掌控权，且维持参议院多数的争夺战也极为艰钜。

虽然川普的名字不会出现在11月3日的选票上，但对他的总统任期而言，这场选举的赌注再高不过了。 若民主党取得众议院多数，将能掌控权利庞大的委员会及传唤调查权，届时川普政府可能遭受长达两年的调查，并可能使他面临第3次弹劾。

共和党带着史上最微弱的众议院多数席次优势进入最后冲刺，但受总统支持度低迷，以及物价居高不下及对伊战事胶着的影响，选民不满情绪持续升温。 美国选情预测网站决策台总部（Decision Desk HQ）预估，民主党有59%的机率赢得众议院，并预测将取得224席对211席的多数优势。 通常执政党在期中选举中都会陷入劣势，加上这次只需要翻转少数席次即可扭转大局。

随着对伊朗战事持续干扰能源市场，加上高通膨与高利率影响，汽油价格已攀升至每加仑4美元以上。 民主党引用的民调显示，选民如今在通膨、医疗保健，甚至长期被视为共和党强项的移民议题上，对民主党的信任度都高于共和党。

众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）23日表示：「川普和共和党辜负了美国人民。」他同时宣布一项以食品杂货、汽油、住房和医疗保健为核心的可负担性倡议。