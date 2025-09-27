美松绑阿克拉签证限制 迦纳成遣送西非移民点

（法新社阿克拉26日电） 迦纳外交部长布拉克瓦今天宣布，美国已经松绑针对迦纳的签证管制。位在西非的迦纳，目前逐渐成为美国总统川普（Donald Trump）打击移民政策之中，遣送移民的枢纽。

川普政府近来加快速度遣送移民到第3国，作为强化驱逐及迫使非法居留美国移民离境的一种手段。而这种方式是把移民送到没有亲属或任何连结的国家。

而迦纳总统马哈马（John Dramani Mahama）本月稍早透露，迦纳已在接收被美国驱逐出境的西非人士。

迦纳当局强调，是在没有获得相应回报的情况下，接收这些被驱逐出境的人。马哈马坦言，这项协议是在双边关系「趋紧」之际达成的，这几个月来美方同时向迦纳实施关税与签证限制。

布拉克瓦（Samuel Okudzeto Ablakwa）表示，「美国已经彻底改变对迦纳签证的限制」。

他在社群平台X发文说，美国官员在联合国大会期间带来这则「好消息」，而这是「经过好几个月的高阶外交谈判的成果」。

美国政府今年6月宣布，向大多数来自喀麦隆、衣索比亚、迦纳、奈及利亚申请签证的人士实施限制，仅能取得3个月、单次入境签证。

布拉克瓦表示，「迦纳民众现在可申请为期5年、多次入境的签证，以及获得更多领事权益。」

自本月初以来，至少有14名西非人士被遣送至迦纳，但目前阿克拉与华盛顿当局都未公开这项安排的细节。

根据被遣返者的律师表示，他们都已获得美国移民法庭的保护，不应被迫遣返至他们的母国；然而，据法新社统计，迦纳已经遣送其中至少4人回到他们的母国。

美国律师尹梅莉（Meredyth Yoon）表示，有些被遣返者在迦纳被拘留数周，期间据称受到军方看守且生活条件恶劣，上周末有8到10人突然被送往迦纳东边的邻国多哥，并被迫自力更生。

而迦纳方面表示，接受西非移民完全出于人道考量，并非「支持」美国的移民政策。