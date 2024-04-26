美校园挺巴示威延烧 哥大取消拆除抗议者营地期限

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（法新社纽约25日电） 美国大学校园挺巴勒斯坦示威蔓延，就在愈来愈多的大学试图阻止占领校园行为发生时，纽约哥伦比亚大学今天晚间放弃要求挺巴抗议者在午夜之前撤离营地的最后期限。

美国警方在全国各地大学进行大规模逮捕，有时使用化学刺激物和电击枪驱散因以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）战争而引发的抗议活动。

哥伦比亚大学校长夏费克（Minouche Shafik）的办公室在晚间11时7分发表声明，取消午夜拆除一个约有200名学生大型帐篷营地的最后期限。

声明中说：「谈判已取得进展，并按照计画继续进行。我们有我们的要求；他们有他们的要求。」

声明否认邀请纽约市警方进入校园。声明中说：「这个传闻是假的。」

一名自称米米（Mimi）的学生告诉法新社，她已经在营地待了7天。

她说：「他们称我们为恐怖分子，他们称我们是暴力分子。但实际上我们拥有的唯一工具是我们的声音。」

学生抗议者说，他们是在声援加萨的巴勒斯坦人。根据哈玛斯控制的加萨地区卫生部的数据，加萨的死亡人数已超过3万4305人。

洛杉矶、波士顿和德州奥斯丁（Austin）的大学，在昨天和今天稍早有200多名抗议以哈战争的人被捕，今天约有2000人再度聚集。

不断蔓延的抗议活动始于哥伦比亚大学，这所大学一直是这波学生抗议运动的中心。