立足瑞士 报道世界
登录

美民主党展开电子投票推总统候选人 贺锦丽笃定出线

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 取代以往大费周章的到场投票方式，美国民主党这次改以电子投票决定总统候选人。电子投票今天起跑，为期5天，现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）将正式成为民主党总统候选人。

在美国总统拜登（Joe Biden）宣布放弃竞选连任后不到两周，现年52岁的副总统贺锦丽全面接手掌控民主党，已成为党内唯一人选，可望在11月总统大选挑战共和党总统候选人川普（Donald Trump）。

在初选过程中按比例分配的近4000名民主党党代表、基层支持者和政治人物，签名支持贺锦丽出任总统候选人。

迄今并无其他民主党人出面挑战，贺锦丽笃定将成为民主党总统候选人，以致确认她成为美国主要政党首位非亚裔女性总统候选人的过程，成了一个形式。

民主党全国代表大会（Democratic National Committee, DNC）表示，在所有已签署的党代表中，贺锦丽赢得了99%的支持率，没有其他人取得300份连署书的门槛资格。

民主党代表们须至DNC的线上平台进行投票，投票时间从今天早上9点（台湾时间晚间9点）开始，至5日晚间6点（台湾时间6日上午6点）截止，最终结果会在5日稍晚揭晓。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
10
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
48 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团