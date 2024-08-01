美民主党展开电子投票推总统候选人 贺锦丽笃定出线

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 取代以往大费周章的到场投票方式，美国民主党这次改以电子投票决定总统候选人。电子投票今天起跑，为期5天，现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）将正式成为民主党总统候选人。

在美国总统拜登（Joe Biden）宣布放弃竞选连任后不到两周，现年52岁的副总统贺锦丽全面接手掌控民主党，已成为党内唯一人选，可望在11月总统大选挑战共和党总统候选人川普（Donald Trump）。

在初选过程中按比例分配的近4000名民主党党代表、基层支持者和政治人物，签名支持贺锦丽出任总统候选人。

迄今并无其他民主党人出面挑战，贺锦丽笃定将成为民主党总统候选人，以致确认她成为美国主要政党首位非亚裔女性总统候选人的过程，成了一个形式。

民主党全国代表大会（Democratic National Committee, DNC）表示，在所有已签署的党代表中，贺锦丽赢得了99%的支持率，没有其他人取得300份连署书的门槛资格。

民主党代表们须至DNC的线上平台进行投票，投票时间从今天早上9点（台湾时间晚间9点）开始，至5日晚间6点（台湾时间6日上午6点）截止，最终结果会在5日稍晚揭晓。