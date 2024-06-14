美民主党提体外人工受精权利法案 共和党参议员挡下

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（法新社华盛顿13日电） 美国共和党籍联邦参议员今天挡下一项承认体外人工受精（IVF）合法权利的法案。这项法案是民主党提出，以助党内在11月总统大选前凸显生育自由面临的威胁。

体外人工受精是一种在实验室中将卵子与精子结合的不孕症治疗。这项法案将确立体外人工受精的联邦权利，让医疗提供者供应相关服务，并扩大保险范围以降低费用。

绝大多数美国人告诉民调机构，体外人工受精在道德上可以接受，但在过程中产生的冷冻人类胚胎销毁问题上，全国存在歧见。

这项法案在初步表决中需要获得60名参议员支持才能开始辩论，但最终只能获得48名参议员支持，仅2名共和党人投赞成票。

参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示：「这项法案所做的就是在全国范围内确立体外人工受精权利，为数百万名寻求体外人工受精生子的美国人消除障碍。」

舒默说：「这对我来说是切身相关的事。我因为体外人工受精的奇迹而有了一个漂亮的一岁孙子。」

阿拉巴马州最高法院今年2月认定冷冻胚胎等同儿童，意味着毁坏胚胎会被追究刑责，后来体外人工受精的采用成了热门的选举议题之一。

根据今天公布的盖洛普（Gallup）民调，82%受访者表示体外人工受精在道德上可以接受。49%表示可以销毁冷冻人类胚胎，43%则表示不行。

不过共和党人表示，这项法案太超过，并指控民主党人在「作秀投票」，散布有关体外人工受精权益的恐慌。

保守派参议员克鲁兹（Ted Cruz）说：「我们要澄清一点，没有人要禁止体外人工受精，没有任何一个参议员要禁。」