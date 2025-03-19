美法官阻止马斯克关闭美国国际开发总署

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（法新社华盛顿18日电） 美国联邦法官今天下令马斯克（Elon Musk）领导的政府效率部（DOGE）立即停止关闭美国主要援助机构。

联邦地区法院法官西奥多．庄（Theodore Chuang）表示，马斯克与政府效率部解散美国国际开发总署（USAID）「在多个方面可能违反了美国宪法」。

西奥多．庄作出这项裁决是为了回应USAID现任与前任员工和承包商提出的诉讼，这项诉讼挑战了总统川普任命的亿万富豪马斯克削减联邦政府支出与职位的法律权利。

他们主张，根据美国宪法的任命条款，马斯克必须经由联邦参议院同意才能行使其权力。

这位法官同意这个观点，称让马斯克继续对政府行使庞大权力「将为绕过任命条款开启大门」，并让这项条款沦为「只不是一种技术性形式」。

西奥多．庄说，马斯克与政府效率部侵犯了国会决定何时与如何关闭USAID的权力。USAID是国会在1961年成立。自1月起，USAID的大部分职员被休假或解雇。

西奥多．庄下令恢复现任USAID员工与承包商对电子邮件与其他电子系统的存取权限。

川普今年1月签署行政命令，要求冻结所有美国对外援助，以让他们有时间评估海外支出。