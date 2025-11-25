美法官驳回柯米和詹乐霞刑事诉讼 白宫：别高兴太早

4 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国联邦法官柯里驳回对前FBI局长柯米及纽约州检察长詹乐霞的刑事诉讼，使总统川普试图起诉政敌行动遭遇挫败。白宫对此表示，司法部将提起上诉，要柯米「别高兴得太早」。

柯里（Cameron Currie）今天驳回这两起案件，理由是提出这些指控的临时检察官哈利根（Lindsey Halligan）由川普亲自挑选，其任命程序违法，因此她所签署与提出的起诉文件均属无效。

64岁的前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）今年9月被控向国会做出虚假陈述及妨碍国会程序，而曾经成功起诉川普诈欺的67岁民主党人詹乐霞（Letitia James）则在10月被控银行诈欺与向金融机构做出虚假陈述，外界普遍认为这是共和党籍的川普对政治对手的报复。

柯里在裁定中说，哈利根是「缺乏检控经验的前白宫助理」。

柯里还说，由于哈利根的前任也是代理职，依据美国法律不得连续指派两位临时检察官，因此她并无合法权力提出起诉。

柯里表示，「所有源自哈利根女士任命瑕疵而展开的行动」，包括对柯米与詹乐霞的起诉，「都属非法行使行政权力，因此予以撤销」。

原任维吉尼亚州东区联邦检察官的希伯特（Erik Siebert）因「证据不足」拒绝起诉川普政敌而辞职后，司法部长邦迪（Pam Bondi）任命哈利根接替他的职位。

柯里在今天的命令中写道：「司法部长试图任命哈利根女士担任维吉尼亚州东区代理联邦检察官的行为无效。」

起诉遭驳回并不影响司法部未来再次提告的可能性，不过柯米案的追诉期可能已经届满。

柯米与詹乐霞皆主张，这些起诉是出于报复性政治迫害。

柯米在社群媒体Instagram（IG）表示对案件被撤感到欣慰，并痛批这是一场「基于恶意与无能」的诉讼。

他说：「这起案件对我个人而言固然意义重大，但更重要的是，这传递了一个讯息，即美国总统不能利用司法部来打击政敌。」

柯米呼吁美国人「挺身而出，告诉那些想要恐吓我们、分裂我们的愚人，我们会更坚强，我们相信法治」。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）则说，司法部将对裁决提起上诉，要柯米「别高兴得太早」。

詹乐霞也乐见刑事诉讼遭撤销，并表示会继续无畏地面对这些毫无根据的指控。（编译：刘文瑜）