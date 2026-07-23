美法院裁定马杜洛夫妇明年6月受审

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社纽约22日电） 美国法院今天裁定，委内瑞拉前强人总统马杜洛和妻子佛罗雷斯2027年6月将在美国受审。美军特种部队今年1月在委国首都卡拉卡斯（Caracas）发动夜袭，逮捕马杜洛夫妇。

现年63岁的马杜洛（Nicolas Maduro）与妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）被关押在布鲁克林（Brooklyn）一座监狱超过7个月，两人对联邦检方提出的贩毒及持有枪械等指控均不认罪。 在历时约20分钟的听证会中，法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）应检方和辩方律师共同要求，将审判日期订于明年6月1日。

这是马杜洛第3次出庭，他身穿米色囚衣、戴着眼镜，除了向法官问好外，在听证期间不发一语。

佛罗雷斯身穿相同囚服，将一头金发向后绑起，与马杜洛相隔一小段距离，两人身旁都有律师陪同。

在曼哈顿法院外，抗议人士手持「释放马杜洛总统」的标语，并挥舞委内瑞拉国旗；持反对立场的示威者则举牌称马杜洛和佛罗雷斯是「独裁者」。

法官今天也裁定将于11月17日举行听证会，专门审理辩方提出的动议，其中包括质疑马杜洛与佛罗雷斯被捕过程是否合法。（实习编译：李昱葳/核稿：刘文瑜）