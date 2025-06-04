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美海军船舰以同志人权斗士命名 传防长下令改名

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（法新社华盛顿3日电） 美国军事新闻网站Military.com今天报导，国防部长赫格塞斯已下令把一艘以已故同志人权斗士哈维米克（Harvey Milk）命名的海军补给舰更名。

法新社报导，哈维米克（Harvey Milk）是美国首批公开同志身分的政坛人物，致力推动禁止基于性倾向的歧视法案，在1978年11月于旧金山遇刺身亡。

Military.com网站表示他们已查阅海军部长室的备忘录，文中指出改船舰名称这一步与赫格塞斯（Pete Hegseth）据传的重建美国武装部队「战士文化」目标相符。

Military.com网站报导指出，根据匿名国防官员的说法，海军部长费兰（John Phelan）已受赫格塞斯之命，将美国海军补给舰哈维米克号（USNS Harvey Milk）重新命名；而消息宣布的时间点，是刻意安排在LGBTQ世界骄傲（LGBTQ WorldPride）月。

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导指出，美国海军也在考虑重新命名其他几艘船舰，包括分别以最高法院首位非裔大法官马歇尔（Thurgood Marshall）和自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）为名的两艘船舰。

五角大厦发言人帕尼尔（Sean Parnell）回应相关报导时表示：「任何可能的更名，将在内部审查完成后公布。」

针对「哈维米克号」恐遭更名，曾任联邦众议院议长的民主党籍加州联邦众议员裴洛西（Nancy Pelosi）发言谴责。

裴洛西发布声明指出：「哈维米克很骄傲自己曾担任美国海军上尉，他是一股强大的改革力量，不仅在加州，在全国都是如此」。

裴洛西表示，船舰更名「这个恶意举动…是背弃美国的基本价值观，向那些为更美好国家而奋斗的先贤们致敬」。

哈维米克服役期间，美国军方仍禁止同性恋者入伍。

哈维米克是美国率先公开同志身份的政治人物之一，1978年当选旧金山市议会（San Francisco’s Board of Supervisors）成员，在旧金山通过禁止基于性倾向的歧视法案方面，发挥了重要作用。

数个月后，即1978年11月，哈维米克与时任旧金山市长摩斯康（George Moscone）一同遭人枪杀身亡。

哈维米克遭枪杀进一步巩固他的人权标竿声誉，死后被追授总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）。

美国海军哈维米克号补给舰，长227公尺，于2021年正式下水。

美国总统川普上任后已采取行动，禁止跨性别军人从军，并废除多元化计画。（译者：纪锦玲）

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