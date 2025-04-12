美特使提议 盟国维和部队在乌克兰分配负责区

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（法新社伦敦12日电） 根据英国「泰晤士报」（The Times）今天刊登的访问，美国总统川普的乌克兰事务特使凯洛格建议英国和法国军队可在乌克兰设立控制区。后来他发文澄清自己不是指瓜分乌克兰。

凯洛格（Keith Kellogg）在访问中针对英法提议在乌克兰部署「保障武力」（reassurance force）来提供安全保证，他建议可在第聂伯河（Dnipro River）以西分配负责的区域，并设立1个非军事区作为与乌东俄罗斯占领区间的缓冲。

凯洛格表示：「几乎可以模仿二战后（德国）柏林的情况，当时有俄罗斯区、法国区、英国区、美国区。」但他后来在社群媒体平台X澄清说美国不会派兵。

凯洛格在访问中进一步表示，乌克兰的第聂伯河是一大屏障，因此在河西侧部署部队对俄罗斯来说「完全不具挑衅意味」。他还说若为落实停火，乌克兰够大足以容纳多国军队。

凯洛格又说，为确保英国、法国、乌克兰和其他盟军不会与俄军交火，有必要建立1个缓冲区，也就是「非军事区」（DMZ），「因为没有更好的词可以形容」。

但凯洛格也承认，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）「可能不会接受」这个提案。

凯洛格后来在X发文澄清他的立场，写道：「我谈的是（部署）停火后复原部队（resiliency force）以维护乌克兰主权。我提到分区时指的是盟军（不包括美军）负责不同区域，不是指瓜分乌克兰。」