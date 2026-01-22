美特使魏科夫将赴莫斯科 称俄乌和谈症结仅剩最后一问题

afp_tickers

3 分钟

（法新社达沃斯／莫斯科22日电） 美国特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，乌克兰和平谈判已取得「长足进展」，谈判的症结只剩最后一个问题。

魏科夫在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）场边一场乌克兰相关活动中指出：「我认为我们已经缩小到只剩下一个问题，也就这个问题的不同版本讨论过，意味这个问题是有解的。所以只要双方都有意愿，我们就能够加以解决。」

法新社针对剩下这个问题的细节提问时，即将前往莫斯科会见俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的魏科夫拒绝回应，表示他会在这趟行程结束后才说。

美国已分别与莫斯科、基辅和欧洲领袖就结束俄乌战争计画的各种不同草案进行会谈，尽管美国总统川普（Donald Trump）一再承诺将达成协议，但至今没有。

普丁在昨天深夜召开的俄罗斯国家安全会议（Russian Security Council）中表示，他将在莫斯科与魏科夫及川普女婿库许纳（Jared Kushner）会面，「就解决乌克兰问题」以及川普的「和平理事会」（Board of Peace）构想，继续展开对话。

事关如何结束自从第二次世界大战以来欧洲最致命战争、乌克兰未来、欧洲列强被边缘化的程度，以及美国斡旋达成的和平协议是否能够持久。

川普在谈到普丁和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）时说：「我认为他们现在已经到了可以坐下来把协议谈成的阶段。如果他们不这样做，那就是愚蠢的。」

魏科夫曾透露，和平协议面临的主要障碍包括俄方要求乌东顿巴斯地区（Donbas）让予俄罗斯，以及乌方要求西方伙伴提供安全保障，以防俄罗斯未来再次入侵。