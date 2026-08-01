美知名主播之母失踪半年疑遭绑架 绑匪留字条为其死亡致歉

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（法新社洛杉矶31日电） 美国NBC节目主播萨凡纳．贾斯礼的母亲失踪已6个月，据信遭到绑架。警方今天公布疑似绑匪留下的字条，内容显示，84岁的南西．贾斯礼失踪后6天，绑匪即通知家属她已死亡，并为此致歉。

法新社报导，美国国家广播公司新闻网（NBC News）「今日秀」（Today）节目共同主持人萨凡纳．贾斯礼（Savannah Guthrie）的母亲南西．贾斯礼（Nancy Guthrie）于1月31日至2月1日夜间在亚利桑那州住家失踪，至今仍未寻获遗体。

亚利桑那州皮玛郡（Pima County）警长办公室今天发布声明称，距离绑架案发生已6个月，警方仍在持续搜寻南西，呼吁民众提供相关线索，并公布2张据称分别于2月2日及2月6日寄送至当地电视台的疑似勒赎字条。

第1张字条要求家属支付价值数百万美元的比特币（Bitcoin）作为赎金，以换取南西平安获释，并威胁若家属不从，就会将她杀害。

第2张字条则通知家属，南西「遭掳走后不久就死亡」，如今「已长眠于大自然之中」。

字条内容暗示，南西是因自然原因死亡，这令绑匪始料未及。

字条写道，「我们当时并不完全了解她身体状况的严重性…我们认为与心脏问题有关。」

字条还说，「我们真的很抱歉」，并声称「我们从未打算伤害她」。

美国媒体今年6月率先披露这2张字条的内容后，萨凡纳再次公开呼吁，希望民众协寻母亲。

她表示，「请为我们、为我们的家人、为我们的孩子做正确的事。我们爱我们的母亲，也永远不会停止寻找她，永远不会。」

这起发生于亚利桑那州土桑（Tucson）的绑架案震惊全美。警方先前公布的监视器画面显示，1名蒙面、疑似持枪男子出现在南西位于土桑市郊区的住家附近，使案件更受关注。

美国总统川普也称他一直关注此案。他告诉媒体，「我希望他们能找到她。那个家庭经历了人间炼狱。」