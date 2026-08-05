美禁43家中企产品 中国宣布反制措施

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（法新社北京5日电） 美国政府日前以涉及新疆强迫劳动为由，禁止进口43家中国企业产品。中国商务部今天宣布一连串反制措施，包含将6家美国实体列入反制清单，以及加强无人机及关键零部件与技术对美出口管制。中方声称，这些措施总体上是「克制的」，同时要求美方立即撤销有关措施。

中国商务部今天下午除了宣布加强无人机相关两用物项对美国出口管制外，也公布将6家美国实体列入反制清单，包含应用DNA科学公司（Applied DNA Sciences, Inc.）、地层水库公司（Stratum Reservoir, LLC.）、阿尔塔纳技术公司（Altana Technologies, Inc.）、责任商业联盟（Responsible Business Alliance）、维泰集团（Verite Group, Inc.）、中国人权组织（Human Rights in China）。

反制措施包含禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

除此之外，中国商务部还发布公告，对相关进口列印影印办公设备发起了对外贸易国家安全调查。中国国家认证认可监督管理委员会今天也决定，即日起，暂停中国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。

中国商务部发言人表示，美方做法违背两国元首达成的重要共识，损害中方正当权益，中方只能采取「必要的反制措施予以回应」，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口列印影印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。