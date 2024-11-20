美称委内瑞拉反对派龚萨雷兹为「总统当选人」

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（法新社华盛顿19日电） 美国今天表示，承认委内瑞拉反对派候选人龚萨雷兹为「总统当选人」，华府于选后4个月首度如此称呼他。这次选举引发争议，宣称胜选的现任总统马杜洛遭控舞弊。

目前正在巴西参加20国集团（G20）会议的美国国务卿布林肯（Anthony Blinken）在社群平台X发文指出：「委内瑞拉人民7月28日的表态掷地有声，使得龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）成为总统当选人。民主必须尊重选民意愿。」

委内瑞拉当局怒批布林肯上述表态「荒谬」。

尽管美国总统拜登先前就说过龚萨雷兹赢得大选，这是华府首度以「总统当选人」称呼他。

龚萨雷兹在X平台上感谢美国的承认，强调「这番表态让我们国家的改变，以及我们今年7月28日一起完成的公民伟业更显荣光」。

马杜洛（Nicolas Maduro）声称在选举中胜出，尽管面临国内外巨大压力，也不愿公开详细投票数据来支持其主张。

委内瑞拉外交部长希尔（Yvan Gil）在加密通讯软体Telegram上回应布林肯这项宣示，称之「委内瑞拉公敌」。

希尔提到，马杜洛2018年连任遭到质疑时，华府隔年也曾力挺时任国会议长瓜伊多（Juan Guaido）为代理总统。

马杜洛这次连任发生争议，还面临欧洲联盟在内的全球批评声浪，并在国内引发大规模抗议，造成28人丧生、近200人受伤，约有2400名抗议人士被捕，其中224人已经获释。

美国共和党籍总统当选人川普将于明年1月20日重返白宫，华府于此刻承认龚萨雷兹。

川普已宣布将提名佛州联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）担任国务卿，外界预期古巴移民之子的卢比欧将对委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴的左翼政府采取更强硬立场。