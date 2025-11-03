美突袭扫荡非法移民掀抗议潮 川普：做得还不够

（法新社佛罗里达州西棕榈滩2日电） 美国总统川普在哥伦比亚广播公司新闻节目「60分钟」今天播出的专访中说，他认为美国对移民的突袭行动「还不够强势」。

川普政府大力扫荡非法移民，已经掀起抗议潮与侵犯人权的指控。

川普10月31日接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「60分钟」（60 Minutes）专访，这也是CBS以1600万美元（约新台币4.9亿元）与川普就一起官司达成和解后，首次与他进行面对面访谈。

川普去年在大选前控告CBS，声称「60分钟」播出对手贺锦丽（Kamala Harris）的访谈内容经过编辑，以呈现贺锦丽的正面形象，指控CBS「透过恶意、欺骗性和严重扭曲新闻，从事偏颇和违法的选举和选民干预行为」。CBS则坚称是按标准做法进行剪接。 CBS主播欧唐纳尔（Norah O’Donnell）询问川普，美国移民暨海关执法局（ICE）的突袭行动是否「做得太过火了」，79岁的川普回答，「我觉得还不够」。

根据发表于社群平台X的访问摘录，川普声称由民主党籍前总统欧巴马（Barack Obama）与拜登（Joe Biden）任命的「自由派法官」限制了移民执法行动。

欧唐纳尔提到，有纪录显示ICE人员曾在执法行动中压制疑似非法移民者、在住宅区使用催泪瓦斯，甚至砸破汽车车窗，她问川普「同意这些做法吗？」

川普回答：「是的，因为你必须把那些人赶出去。」

自今年一月重返白宫以来，川普一直推动大规模移民遣返行动，这是他2024年竞选总统的主要政见之一。

与日俱增的ICE突袭行动，已在全国掀起抗议潮，特别是在民主党执政的城市，川普政府在这些地方部署了大量执法人员。

川普也试图调派国民兵（National Guard）支援相关行动并保护这些城市的移民设施，此举引发地方官员提告，指控他越权。

川普政府已在洛杉矶部署军队，而在波特兰（Portland）与芝加哥（Chicago）的类似行动则暂时被联邦法院挡下。（编译：刘文瑜）