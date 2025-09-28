美签H-1B将大涨 外籍工程师急返美遇订票系统遭瘫

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿28日电） 美国川普政府将大幅调涨H-1B签证申请费用，引发网路恶搞怪现象，部分人士在右派论坛4chan网站上号召网友塞爆预订机票系统，造成一票难求、票价推升的假象而引发恐慌。

美国H-1B签证申请费用将从现行最高4500美元，大幅提高至10万美元。

居住德州奥斯汀（Austin）的软体工程师塔玛南（Amrutha Tamanam）近来在印度休假，因为川普政府的新签证政策，必须急忙赶回美国；但却遇上4chan网站用户攻击预订机票系统，试图阻止印度籍持H-1B签证者的订票。

这波恶搞行动被戏称为「堵住马桶（clog the toilet）」；最后塔玛南以平时的两倍价格购得返美机票。

法新社报导，4chan的相关讨论串也在社群平台Telegram及其他边缘论坛流传，吸引大批川普的极右派支持者响应。

一些讨论贴文如此写道：「印度人刚得知H-1B签证新消息，想让他们被卡在印度吗？堵住订位系统就对了！」

而后续贴文中，有的更充斥各式种族歧视字眼，还教网友上各大航空及订票平台，锁定印度至美国的航班占位，但却不付款，以此刻意制造一位难求的假象，来推高票价。

尽管这场恶搞行动的实际效果难以量化，但反仇恨暨极端主义全球计画（Global Project Against Hate and Extremism）共同创办人贝里奇（Heidi Beirich）表示，其目的摆明的就是「在H-1B签证持有人之间制造恐慌」。

贝里奇强调，4chan真正可怕之处，能让使用者快速被极端思想洗脑并且走偏，曾有多名美国大规模枪击案的凶手就在此处发表犯案宣言。

美国H-1B签证允许企业引进海外专业人才，例如科学家、电脑程式设计师等，最初有效期3年，可延长至6年。每年仅发出约8万5000个名额，印度籍申请者约占3/4。

研究仇恨暨极端主义中心（Center for the Study of Hate and Extremism）创办人莱文（Brian Levin）指出，在资讯战时代，这波恶搞行动突显出坏分子只需「几行键盘」就能攻击系统。

莱文说：「国族主义席卷全球下，一些跨国、松散串联的反对势力，会动用各种激进工具，包括网路攻击。」

他补充：「值得关注的是，这种敌意不仅扩散快速，背后参与者来自多元国家，藉着网路能轻易跨越国界、迅速动员。」（编译：纪锦玲）