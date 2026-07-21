美紧缩关键国防供应链物资来源 不得来自「非盟国」

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天签署行政命令，紧缩国防承包商向「非盟国外国」采购关键矿产与敏感材料。「非盟国外国」通常是指中国、北韩、俄罗斯及伊朗。

这项2027年1月起生效的新规定，将使得类似采购的豁免申请更加困难。

这项命令规定，自2027年1月起，企业若要自「非盟国外国」取得敏感材料，申请豁免时须证明已穷尽一切努力寻找符合规定的品项，或证明确实无法取得此类材料。

中国是全球最大的稀土生产国与精炼国，稀土对从电动车到飞弹导引系统等高科技产品都至关重要。

白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）表示，承包商还必须详细说明，如何将这类「不合规定」的敏感材料自国防供应链中移除的步骤，并订定执行时间表。

目前，美国国防供应链若要采购来自中国等国家的部分稀土磁铁，仍可透过豁免管道取得。

川普今天签署的这项命令，也要求战争部长责成承包商及分包商，绘制出具有国家安全考量的关键供应链图，相关指引也须于6个月内订定。

白宫全球供应链资深主任卡普里（David Copley）在声明中说：「如果战争部不清楚其关键材料、零组件与软体来自何处，美国就无法主宰现代战场。」

纳瓦洛说：「这不是文书作业，这是战场准备工作。」