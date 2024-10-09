美经济指标稳健选民却悲观 不利贺锦丽选情

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国通膨降温、低失业率、经济成长强劲，然而选民情绪依然低迷。尽管各项指标显示美国经济正朝稳健方向前进，许多美国人对于商业和就业前景仍感到悲观，这种情绪对民主党总统候选人贺锦丽构成令人沮丧的问题。

贺锦丽（Kamala Harris）与共和党总统候选人川普将在11月5日总统大选争取白宫大位，两人目前势均力敌，选情胶着。美国经济9月增加约10万个工作机会，优于预期，工资进一步增长，通膨也逐渐接近政策制定者设定的2%目标。

然而，根据「纽约时报」与谢纳学院（New York Times/Siena College）今天公布的民调，将近半数受访者认为当前的经济状况「很糟糕」。

多项民调也显示，经济是选民目前最关心的议题，特别是通膨问题。

虽然贺锦丽让川普的领先幅度缩小，但民调显示选民在经济问题上更青睐这位前总统。

经济学家指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来成本不断攀升、房价居高不下和就业成长不均衡，为数据和选民情绪看似不同步的现象提出解释。

密西根大学（University of Michigan）研究副教授徐荟安（Joanne Hsu）指出：「虽然消费者意识到通膨有所放缓，但他们仍对高物价感到沮丧。」

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家史威特（Ryan Sweet）指出，对政治人物来说，「最容易着手的是试着着重在人们每天见到的价格」，也就是食品和燃料价格。

他补充说：「这个选举周期恰巧凸显出通膨有多么不受欢迎。」

而川普似乎正在利用这样的选民情绪。他上周告诉媒体：「通膨摧残了我们的经济。」

川普也把上周码头工人罢工活动与通膨做连结，说通膨对工人造成严重打击。

川普6日声称「若是贺锦丽当选，通膨将会飙升」，并承诺要「让美国再次变得负担得起」。