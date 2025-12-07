美联准会内部分歧 市场预料连3降息成定局

（法新社华盛顿7日电） 美国联邦准备理事会（Fed）即将召开今年最后一次利率会议，尽管内部意见异常分歧，但金融市场仍普遍认为，联准会连续3次降息几已成定局。

联准会预定本月10日至11日，举行今年最后一次利率决策会议。

联准会上回于10月开会时，主席鲍尔（ Jerome Powell ）曾表明12月是否再度降息，并非「板上钉钉 」的事；当时他指出，联准会内部对后续政策方向「存在明显分歧」。

联准会最近一次会议纪录显示，随着总统川普的关税措施发酵，许多官员预期核心通膨可能进一步上扬。

决策官员通常会调高利率，来抑制物价上涨；但在就业市场快速恶化情况下，则可能降息来提振经济。

纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams），近期发表支持降息的评论。

●鲍尔之后的新局

随着鲍尔明年5月将卸任主席，联准会将进入重大变革期。

川普不断批评鲍尔未能更积极降息，在本周暗示他将提名首席经济顾问哈塞特（Kevin Hassett）接任鲍尔职位。

无论川普提名谁，都需经美国参议院通过确认。

义大利联合信贷集团（UniCredit）预测，「政治干预对联准会政策的影响将会有限」，但不排除产生更深远的后果。

联合信贷集团强调：「我们并未假设川普将实质掌控联准会，但这种结果的『风险不可忽视』。」（编译：纪锦玲）