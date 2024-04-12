美联准会决策高层：近期通膨数据「不利于」降息

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦准备理事会（Fed）决策高层今天告诉法新社，近期通货膨胀攀高，已减弱联准会开始调降利率的机率。

联准会已将基准借贷利率调高至5.25%到5.50%区间的23年高点，试图将通膨年增率压低至2%的长期目标，同时尽可能减少对就业市场的伤害。

美国消费者通膨在2022年攀顶后已大幅下滑，但最近几个月又见回升，尽管美国其他经济指标依旧保持强韧，市场仍揣测联准会何时才会首次降息。

里契蒙联邦准备银行（Richmond Fed）总裁巴金（Tom Barkin）受访表示：「当我们有更大的信心通膨率正迈向我们的目标时，就该问问现在是否还未到重新调整货币政策的时候。」

巴金补充表示：「但你必须从通膨何时能让货币政策开始调整着手，但遗憾的是，过去3个月（通膨情形）未能支持这种情形发生。」

巴金是联准会的联邦公开市场委员会（FOMC）12名制定今年利率政策的成员之一，他的谈话受到预测美国货币政策走向的交易者密切检视。

巴金指出：「我认为，在通膨方面，去年的后7个月我们对通膨达2%目标感到欣喜，然而过去3个月我们见到通膨攀高，虽然没有接近1年或2年前的水准，仍高于我们的目标。」

FOMC决策官员在最近一次会议暂定今年应会降息3次。但自此之后，新经济数据让通膨加速的忧虑加深，也导致交易者收回及延后降息预测。

巴金表示：「出于我能理解的原因，市场非常专注于『零降息，或降息1次、2次或3次』，或不管几次。」

他说：「我更专注于通膨是否能获得控制？」

在3月会议中，FOMC成员预测2026年以前通膨年增率不会回到联准会2%的目标，且从长远来看，利率将略高于先前预期。

被问到通膨年增率何时才会达到2%时，巴金表示：「若要花些时间才能达到，我并不会感到意外。」（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）