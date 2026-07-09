美联邦上诉法院驳回川普请求 甘乃迪中心外墙不重挂川普姓名

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（法新社华盛顿8日电） 美国联邦上诉法院今天驳回总统川普的请求，拒绝在相关诉讼期间，让他的名字重新出现在「甘乃迪表演艺术中心」（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）外墙。

法新社报导，华府甘乃迪中心外墙上的川普姓名字样上月已依据联邦地区法院法官古柏（Christopher Cooper）的命令拆除。当时古柏裁决，只有国会有权更改该中心名称。

川普政府及甘乃迪中心董事会随后向哥伦比亚特区联邦上诉法院（US Court of Appeals for the District of Columbia）提出上诉，要求暂缓执行古柏的命令。

上诉法院的3名法官今天拒绝这项要求，称川普姓名字样「已经移除」，且目前尚未证明此举会造成「无法弥补的损害」。

法院也驳回甘乃迪中心可能因未恢复川普姓名而蒙受财务损失的主张，并指相关说法「欠缺任何具体事实或证据支持」。

自2025年1月重返白宫后，川普任命自己为甘乃迪中心董事长，并将他的忠诚支持者安插进入董事会。

董事会在去年12月决议将场馆名称变更为「川普暨甘乃迪表演艺术纪念中心」（The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts），并将川普姓名以大字加在外墙上，位置甚至高于1963年遭暗杀的美国前总统甘乃迪姓名。

川普姓名字样上月已遭拆除，但拆除后的区域目前仍以白色防水帆布及鹰架覆盖。

古柏法官要求董事会在7月底前说明为何帆布尚未拆除。

在华府的其他地点，先前就已停止运作的「美国和平研究所」（US Institute of Peace）也被更名为「川普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace）；美国司法部及农业部外墙悬挂的巨幅布条上也可看见川普肖像。

川普政府同时正寻求将川普的肖像印在新版250元面额钞票上，以庆祝美国独立250周年。