美联邦法官：限制川普开除特别检察官合宪

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（法新社华盛顿1日电） 一位联邦法官今天裁决，不让川普总统开除特别检察官办公室主任的限制合宪。这项裁决可能让川普与法官之间的法律战最后将由联邦最高法院定夺。

此案因白宫2月7日开除特别检察官办公室（Office of Special Counsel）主任戴林吉（Hampton Dellinger）而衍生。

特别检察官办公室是独立机构，负责保护政府内的「吹哨人」，并可能在反制川普和马斯克解雇大量联邦政府员工的努力中发挥重要作用。

华盛顿特区联邦地区法院法官杰克森（Amy Berman Jackson）先前曾下令戴林吉在此案审理时暂时复职，但她今天裁决，开除戴林吉「非法」。

她说，总统可以根据具体的法律理由开除该机构负责人，但「白宫在通知特别检察官本人解职的简短电子邮件中，并没有包含他被开除理由」。

针对白宫主张，限制总统开除特别检察官之举构成违宪；杰克森进一步加以驳斥。

杰克森说：「取消这些限制…将会对特别检察官办公室的核心与关键特徵─即其独立性─造成致命影响，而这正是国会在立法时所设想、并由总统签署成法律的核心精神。」

此案几乎确定会上诉，最终由联邦最高法院定夺。