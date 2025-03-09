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美联邦遭裁员工鸣悲歌 重投就业市场前途未卜

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普和顾问马斯克（Elon Musk）监督下，联邦政府发动前所未有的裁员行动，这代表大批联邦职员和外包人员将重新投入劳动力市场；但专家警告，现阶段徵才需求很低。

法新社报导，昨天公布的官方数据显示，2月期间，也就是川普重返白宫的第一个完整月份，美国联邦政府减少了1万个就业机会。

联邦政府是美国就业市场的最大雇主，约有240万名员工，这当中不含现役军人和美国邮政管理局人员。

数据公布后，川普在椭圆形办公室告诉媒体：「我们正试图缩小政府的人力规模，以发展民营部门。」

分析人士表示，川普政府削减人力措施，完整效果还有待观察，但警告说，一口气涌进太多求职人口，恐导致新职难寻，也可能出现劳工技能与市场职缺不匹配的情况。

对某些人而言，如国际发展部门的工作人员，他们身处的整个行业已被彻底打乱。

一名38岁的美国国际开发总署（USAID）外包人员说：「我很难过，还在思考下一步该怎么做才有薪水进帐。」

这名不愿透露姓名的外包人员告诉法新社说：「要找到其他工作会很困难，因为基本上整个行业在不到1个月的时间就完全没了。」

自2月中旬以来，她一直在休无薪假，靠着积蓄过活。

美国失业率相当低，目前为4.1%，但求职者能多轻易找到新工作，取决于他们本身技能是否能够转职到民间部门。

上述放无薪假的美国国际开发总署外包人员说，她曾申请过其他工作，但没有得到回音。她表示如果没有工作，在华府的生活恐无以为继。（译者：纪锦玲）

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