美航客机撞黑鹰直升机 媒体：塔台人力不足

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约30日电） 美国媒体今天报导，华府雷根国家机场（Reagan National Airport）发生一架搭载64人的客机与陆军黑鹰直升机在空中相撞后坠河时，飞航管制塔台人手短缺。

「纽约时报」（The New York Times）援引美国联邦航空总署（FAA）内部初步安全报告报导，当时的人力「未符合该时段和交通量的正常标准」。

报告指出：「周三（29日）晚间，负责指挥机场周边直升机的管制员，也同时指挥在跑道上起降的飞机。这些工作通常由两名管制员分担，而非一名。」

国家运输安全委员会（NTSB）成员殷曼（Todd Inman）在今天简报的中表示，在调查完成前，国家运输安全委员会不会确定事故原因或做出任何推测。

美东时间29日晚间近9时，由堪萨斯州威契塔（Wichita）起飞的美国航空（American Airlines）子公司PSA航空编号5342、庞巴迪CRJ700班机，在准备降落华府雷根机场时，与正在进行飞行训练的美国陆军UH-60黑鹰直升机相撞，双双坠入波多马克河。

雷根国家机场是位于华府市中心、白宫和五角大厦附近的重要机场。该空域交通极为繁忙，民航机和军机几乎不间断地穿梭于该区域。

飞行安全基金会（FSF）执行长夏希迪（Hassan Shahidi）对法新社表示：「我认为目前有很多猜测，但调查实际上还没有开始。」

「有不同的班次…会根据交通量，与适当的人员配对来因应。有时候，航空交通管制员处理一个频率，有时候处理两个频率，有时候处理超过两个频率。」

「这一切都要取决于情况，交通量和时段。而这起事件发生在晚上9时，当时交通量正在减少。」