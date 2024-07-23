美西野火危机 数以百万计民众处高温警报

afp_tickers

2 分钟

（法新社洛杉矶22日电） 美西数个州今天正与野火奋战，包括加州和犹他州等一大片区域约有3000万人口再次身处高温警报。

根据欧盟欧气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service,C3S）资料显示，上月是有史以来最热的6月，使全球上半年遭受洪水、热浪等破坏性天气达到顶点。

地方当局表示，洛杉矶东面的河滨郡（Riverside County）发布紧急疏散令，大火已摧毁当地一些建筑物，并烧毁超过2000英亩（约800公顷）土地。

加州森林防火厅（Cal Fire）指出，今天加州各地的消防员共对付21场不同规模的火灾。

上周末美国西部地区受高温侵袭，使消防员的救灾工作变得更加困难，期间加州、亚利桑那州、内华达州、俄勒冈州和华盛顿州有超过3000万人身处高温警报范围。

犹他州首府盐湖城附近20日也发生火灾，盐湖城北部山区约40户居民接获撤离命令，部分民众因近距离看到火焰而引起恐慌。

犹他居民霍布斯（Roger Hobbs）告诉当地电视台KSL TV：「我跑出家门时，心想『火势就在我家后院』，这里真的吓死人了。」