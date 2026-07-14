美誓言发起行动 终结国际刑事法院对美国人威胁

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（法新社华盛顿13日电） 美国今天宣布对国际刑事法院（ICC）展开全面行动，可能包括进一步制裁等手段，并指控ICC对「美国主权构成无法容忍的威胁」。

川普政府表示将向其他国家施压，要求他们退出ICC。此举意味着美国孤立ICC的力道大增，企图切断外界的政治与财政支持。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）透过影片声明指出：「国际刑事法院和其盟友正在向我国发动战争，靠的不是子弹或飞弹，而是法令、协定和所谓国际法的力量。」

美国国务院在声明中表示，这场行动将「系统性削弱国际刑事法院的运作能力，阻止他们对美国军人或官员下手，或以其他方式威胁美国主权」。

一名不愿具名的国务院官员透露，美国过去曾制裁某些被认定威胁到美国利益的法院官员，但这次新的「全政府」行动，将进一步施压其他国家，要求「退出国际刑事法院，并切断所有对法院的财政支持」。

川普去年2月重返白宫不久，华府当局就曾冻结数名ICC官员资产并祭出旅行禁令，原因是ICC对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在加萨战争中的行为发布逮捕令。

然而，国务院今天将焦点转向ICC对「美国主权构成难以容忍的威胁」，称法院「宣称有权起诉、甚至监禁代表美国国家利益行事的美国军人与官员」。

国务院声明说：「美国人从未同意这一点，自ICC成立以来，历任美国总统都坚持主张ICC对美国人没有管辖权。」

国务院官员表示，美方「也将密切关注哪些国家会和我们站在同一阵线」，并称「那些依赖美国援助，却拒绝否定ICC虚假权威的国家，恐将面临更严格的审视。」