美议员：华府提方案 让马杜洛有机会离开委国

（法新社华盛顿30日电） 美国对委内瑞拉展开军事行动有一触即发态势。共和党籍联邦参议员穆林今天表示，华府已经提出让委内瑞拉总统马杜洛有机会离开他的国家，前往俄罗斯或其他地方。

美军对区域仍维持显着部署的同时，总统川普昨天对委内瑞拉的威胁急剧升级，警告应该将委内瑞拉领空视为「完全关闭」。

虽然川普尚未公开威胁对马杜洛（Nicolas Maduro）动武，但他近来表示，美国阻止委内瑞拉贩毒的「陆上」行动「很快」将展开。

马杜洛则表示，他将美军对加勒比海进行部署视为推动政权更迭的前兆。

美国参议院军事委员会（Senate Armed Services Committee）成员穆林（Markwayne Mullin）今天在有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目中表示：「顺带一提，我们给马杜洛一个离开的机会。我们表示，他可以离开并前往俄罗斯，或者前往别的国家。」

当被问到川普是否计划攻打委内瑞拉时，这位来自奥克拉荷马州的议员说：「不，他已经非常清楚表明我们不会派兵进入委内瑞拉。我们要做的是保护我们自己的国土。」

自从9月以来，美国锁定加勒比海和东太平洋疑似贩毒船进行空袭，已经造成至少83人死亡。

华府指控左翼领袖马杜洛领导一个贩毒集团。

坚定支持川普的共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）昨天在社群平台X上指出，马杜洛「是一位遭到美国法院以贩毒罪名起诉、靠恐怖统治维持掌控委内瑞拉的非法领袖」。

「川普总统终结委内瑞拉这种疯狂乱象的坚定承诺将拯救无数美国人的生命，并且让美丽的委内瑞拉人民重获新生。我听说土耳其和伊朗这时候很不错…。」

随着美国军力持续扩张，全球最大航空母舰已经对加勒比海进行部署，美国战斗喷射机和轰炸机最近几天也多次在委内瑞拉海岸外巡航。