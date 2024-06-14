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美记者遭俄控情搜将送审 白宫驳：一场骗局

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（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯检方指控美国「华尔街日报」记者格什科维奇（Evan Gershkovich）涉及间谍罪，今天宣布已将案件送交法庭，白宫驳斥此事为一场骗局。

格什科维奇2023年3月在前往乌拉尔（Urals）地区城市叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）报导途中被捕，之后便一直被扣押在恶名昭彰的莫斯科列福尔托沃（Lefortovo）监狱。

俄罗斯检察总长今天透过声明指控格什科维奇替中央情报局（CIA）办事，并「搜集」斯维尔德洛夫斯克州（Sverdlovsk）战车制造商Uralvagonzavod的「机密资讯」。

美国表示，俄国检方的指控「可信度为零」；华尔街日报抨击俄罗斯的公告「令人愤怒」。

莫斯科之前并未就格什科维奇的案件提供任何公开细节，仅说他「当场被逮个正着」。

俄罗斯的最新举措引来华府强烈反对，华府去年宣称格什科维奇遭到「不当拘留」，这样的标签实际上意味着白宫认为他被当作政治人质。

华府指控莫斯科当局以毫无根据的指控逮捕美国公民，利用他们当作换取在国外遭定罪俄罗斯人获释的筹码。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也呼吁俄方释放格什科维奇，称他只是「以自由媒体记者身分在执行他的工作」。

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