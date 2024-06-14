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美记者遭俄起诉将送审 华尔街日报：令人愤怒

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（法新社莫斯科13日电） 俄罗斯检方今天将美国「华尔街日报」记者格什科维奇（Evan Gershkovich）的案件送交法庭，为他因间谍罪受审铺路，华尔街日报抨击俄罗斯的公告「令人愤怒」。

格什科维奇2023年3月在前往乌拉尔（Urals）地区城市叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）报导途中被捕，之后便一直被扣押在恶名昭彰的莫斯科列福尔托沃（Lefortovo）监狱。

俄罗斯检察总长今天透过声明指控格什科维奇替中央情报局（CIA）办事，并「搜集」斯维尔德洛夫斯克州（Sverdlovsk）战车制造商Uralvagonzavod的「机密资讯」。

声明提到，检方已将针对格什科维奇的刑事案件送交叶卡捷琳堡的斯维尔德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk Regional Court）「以供审理」，不过并未说明审判何时进行。

华尔街日报总编辑塔克（Emma Tucker）和高阶主管透过声明表示：「格什科维奇正面临不实且毫无根据的指控。俄罗斯对这场骗局审判的最新举措一如预料，让人深感失望且令人愤怒。」

格什科维奇是自苏联时期以来首位以在俄国情搜为由遭到逮捕的西方记者。32岁的格什科维奇若遭定罪，将面临最重20年徒刑。

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