美证实与哈玛斯直接谈判 以警告加萨行动尚未结束

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（法新社华盛顿5日电） 美国今天证实与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）就人质问题进行前所未见的直接会谈。同时，尽管达成脆弱的停火协议，以色列仍扬言恢复在加萨的军事行动。

白宫表示，主掌人质事务的总统特使柏勒（Adam Boehler）举行了这场会谈，会中聚焦加萨剩余人质中的美国人。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）向媒体表示，「听着，与全球各地民众进行对话与交谈，做最符合美国人民利益的事，是总统」川普认为正确的事。

自1997年将巴勒斯坦武装组织哈玛斯列为恐怖组织并禁止与其接触以来，美国一直拒绝与哈玛斯直接接触。但李威特表示，柏勒的职责范围「有权与任何人交谈」。

美国媒体Axios率先披露了这场会谈，称柏勒在卡达与哈玛斯会面商讨美国人质问题，而这也是长期停火的一部分。

哈玛斯在2023年10月7日大规模袭击以色列时扣押的人质中，据信包括5名美国人。其中4人已证实身亡，另1人亚历山大（Edan Alexander）据信还活着。

在经过相对平静的6周后，停火第一阶段已于周末结束，其中包括以以色列人质换回以色列监狱中的巴勒斯坦囚犯。

虽然以色列希望将第一阶段停火延长到4月中旬，但哈玛斯坚持过渡到第2阶段，而这应能让战争永久结束。

但以色列在停火第一阶段结束时宣布，将停止让所有商品与物资进入加萨。经过以色列一年半来持续不断的行动后，加萨已被夷为瓦砾堆。

以色列新任军事首长扎米尔（Eyal Zamir）今天警告：「哈玛斯的确承受严重打击，但尚未遭到击败。这项任务尚未完成。」

他的发言呼应了总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的警告。尼坦雅胡扬言，如果哈玛斯没有交出人质，将面临「难以想像的后果」。