美财长：川普15%全球关税可能本周实施

2 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天表示，总统川普推动的15%全球性关税很可能在本周实施。这是川普在遭遇重大法律挫败后重建其贸易政策的行动之一。

美国最高法院上个月推翻川普（Donald Trump）不分敌友、针对特定国家祭出的关税措施，这项裁决对他的招牌经济政策构成严重打击。

川普随后改援引另一条法律，祭出新的10%关税，并誓言将税率提高到15%。

被问及15%税率何时上路，贝森特对美国财经新闻网站CNBC说：「很可能在本周某个时刻。」

他补充道，这项措施将依据1974年贸易法（1974 Trade Act）第122条（Section 122）实施。

该法也是川普实施10%新关税的依据，而依据该条文祭出的关税只能维持150天，除非国会通过延长。

贝森特表示，在这5个月期间，川普政府将着手完成与国安隐忧及不公平贸易相关的调查。这些调查之后可能会衍生出新一轮关税措施。

根据CNBC，贝森特预测美国关税税率会在5个月内，回到最高法院推翻川普「对等关税」前的水准。

他说：「我非常相信，关税税率会在5个月内恢复原水准。」