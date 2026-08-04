美财长：美伊可望今明两天达成协议 开放荷莫兹海峡

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（法新社华盛顿4日电） 美国财政部长贝森特表示，美国有望于今天或明天与伊朗达成协议，恢复荷莫兹海峡通行，并认为此举可望促使油价回落，稳定能源市场。

贝森特（Scott Bessent）今天接受美国财经媒体CNBC专访时指出：「我们正在与伊朗方面谈判。我们今天或明天可能有机会达成协议，重新开放海峡，让当前冲突局势朝正常化方向发展。」

当被问及，美伊可能达成的协议是否会允许伊朗对通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只收取通行费，贝森特回应：「我认为海峡将维持自由通行。」

贝森特的说法与美国总统川普（Donald Trump）昨天的发言相呼应，川普坚称，在他收回对伊朗发动大规模军事攻击的威胁后，这条重要水道有望在数小时内恢复畅通。

伊朗外交部则否认与华府进行谈判。此外，今天在荷莫兹海峡有不明飞行物击中一艘货轮，该海峡是美伊冲突的关键紧张地带。

对于美伊就海峡达成协议后可能对油价产生的影响，贝森特抱持乐观态度。他并表示：「即使目前局势仍有些紧张，我们仍看到不少船只恢复航行。」

他说：「那里有数百艘、甚至多达千艘船舶等待离开，而且它们运载的不只是能源，还包括肥料、精炼油品及各式工业气体。随着这些商品陆续运出、价格下跌，市场压力可望大幅缓解。」

在贝森特发表谈话后，美国原油期货价格下滑约4%，来到每桶77美元以下。待荷莫兹海峡重新开放后，他预期油价还会进一步下挫。