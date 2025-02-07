美贸易代表人选称普遍关税值得研究

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普提名的贸易代表人选葛里尔（Jamieson Greer）今天在国会听证会中表示，普遍关税（universal tariff）值得研究，他将致力重整全球贸易关系。

川普在竞选期间提出构想，要对所有输入美国的产品徵收全面性关税，一旦葛里尔经国会同意担任美国贸易代表，将是执行川普贸易和关税政策的关键人物。

美国联邦参议院财政委员会今天举行葛里尔出任贸易代表的人事案听证会。

一些国会议员提出疑虑并警告，全面性关税可能推高物价；葛里尔回应表示，「应该研究和考虑」普遍关税，看看是否能够扭转美国贸易逆差和海外制造的方向。

葛里尔说：「我们只有相对较短的时间来重整国际贸易体系，以更有利于美国利益。」

葛里尔为律师事务所King & Spalding的合伙人，在川普第一次执政时担任时任贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）的幕僚长。

对于美国与世界第2大经济体中国的贸易关系，葛里尔表示，华府和北京须建立整体上的「平衡关系」。

他说，若获国会确认出任贸易代表，他将迅速评估并强制中国遵守美中2020年签署的第一阶段贸易协议，当时这项协议标志着双方在不断恶化的贸易战中进入休战状态。

葛里尔今天还说，美国应成为一个「生产国家」。

他说：「我们需要制订激励措施，鼓励在美国生产，并在海外取得进入市场的机会。」