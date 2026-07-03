美迎建国250周年 川普将赴拉什摩尔山演说

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天稍后将在有「总统山」之称的拉什摩尔山（Mount Rushmore）发表演说，为美国本周末庆祝建国250周年揭幕。这座山头刻着美国前几任传奇总统巨大头像。

南达科他州着名地标拉什摩尔山山头刻着美国前总统华盛顿（George Washington）、杰佛逊（Thomas Jefferson）、林肯（Abraham Lincoln）以及老罗斯福（Theodore Roosevelt）的巨大花岗岩头像。

法新社报导，川普（Donald Trump）预计于美国7月4日国庆日前夕，在总统巨石像下发表演说。部分人士揣测他可能希望自己头像也刻在这座山上。

川普4日当天将在美国首都哥伦比亚特区（D.C.，又称华府）举行一场具造势风格的盛大政治集会，届时将安排军机飞越上空，以及他声称的「全球最大」烟火表演。

川普1日表示，「7月4日当天气温约为华氏107度（摄氏41度），我还是会出席，还要发表很长的演说，主要是证明我什么都能办到。」

49岁特教老师奇玛拉（Amy Kimaara）在洛杉矶接受法新社访问表示：「国庆日确实代表自由的时刻，但老实说，在这几年政治氛围下，我对国庆的热情已不如以往。」

来自洛杉矶的55岁创业家贾维士（Matt Jarvis）认为：「我觉得这个节日已经政治化了，但国庆日对大家仍是很棒的假期，这一点不会改变。」