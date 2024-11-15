美选后首位见川普外国领导人 阿根廷总统夺头香

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（法新社棕榈滩14日电） 美国总统当选人川普今天在佛罗里达州他名下的海湖俱乐部会晤阿根廷总统米雷伊，自称「无政府资本主义者」的米雷伊成为美国总统大选结果出炉后首位跟川普见面的外国领导人。

保守派智库「美国优先政策研究所」（America First Policy Institute）在佛州棕榈滩（Palm Beach）的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）举行正式晚会，米雷伊（Javier Milei）于会上发表演说。

米雷伊在台上介绍川普（Donald Trump）时说道：「这是史上最伟大的政治逆袭，对抗整个政治建制派，他甚至冒上生命危险。」

米雷伊提到：「正因为如此，当前的世界变得更美好，自由之风如今吹得更强劲。」

川普也向与会者发表谈话，他赞扬米雷伊「为阿根廷付出奉献」，还说在海湖俱乐部接待米雷伊是一份「荣幸」。

川普于掌声中表示：「你完成非常棒的事情，让阿根廷再次伟大（Make Argentina Great Again）。」

川普重要盟友、美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）也出席这场盛会，期间川普、马斯克和米雷伊一起合影。米雷伊最近才争取马斯克在阿根廷进行投资。