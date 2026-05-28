美造纸厂化学槽内爆事故 死亡人数恐攀至11人

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（法新社洛杉矶27日电） 官员今天表示，美国华盛顿州一家造纸厂的化学槽发生内爆破裂事故，已造成2人死亡，9人受伤。另有9人失踪，恐已罹难。这起事故死亡人数恐将攀升至11人。

位于华盛顿州考利兹郡远野市（Longview）的日本制浆造纸与液体包装公司Nippon Dynawave Packaging，昨天发生内有高腐蚀性物质的巨型化学槽内爆事故。

华盛顿州考利兹郡第2消防救援队（Cowlitz 2 Fire and Rescue）的高德斯坦（Scott Goldstein）表示，已确认2人死亡，至于另外9名失踪者，目前已放弃搜救。

他在记者会上指出：「今天上午起，我们已将这起事件从（人员）搜救转为（遗体）搜寻阶段。」

高德斯坦指出，Nippon Dynawave Packaging这起事故发生在清晨换班时，当时一个容量为90万加仑、装有大量「白液」（white liquor）物质的化学储槽突然破裂。

「白液」为以氢氧化钠和硫化钠组成的化学溶液，主要用于制浆造纸。

这起内爆破裂事故导致车辆、建筑物和设备受损，消防人员目前仍在努力确定失踪人员的位置。现场照片显示，巨大的化学槽已严重倾斜变形。

高德斯坦表示，据信化学槽内仍残留约2万5000加仑的物质，但目前情况稳定。