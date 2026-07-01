美遣返移民至太平洋岛国 首例驱逐出境落地帛琉

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（法新社雪梨1日电） 太平洋岛国帛琉今天告诉法新社，美国已开始将移民遣送至这个位于热带太平洋、人口稀少的群岛国家。

美国总统川普执政下，华府已加速驱逐无证移民和寻求庇护者，并提议将他们安置在乌干达、萨尔瓦多和卢安达等令人意想不到的国家。

帛琉是世界上人口最少的国家之一，根据去年12月达成的一项备受争议的协议，帛琉已同意接收多达75名被遣返者。

帛琉总统办公室在致法新社的声明中表示：「我们在5月底于机场迎接了第一位被遣返者，将他带到临时住所，并协助他连接手机并安顿下来。」

尽管这些不被美国接纳的移民应在新的国家生活和工作，但这位被遣返者似乎并不打算留在帛琉。

帛琉总统办公室表示：「大约两周后，他决定不留下来。」

关于这名男子的基本细节，包括他为何被遣返，以及离开帛琉后去了哪里，目前仍不得而知。

联合国辖下国际移民组织（International Organisation for Migration）表示，曾在男子短暂停留帛琉期间曾与他会面。

国际移民组织发言人告诉法新社：「这名男子拒绝接受国际移民组织的协助。」

根据去年12月签署的谅解备忘录，帛琉同意重新安置多达75名来自美国的被遣返者；所有被遣返者都必须具备无犯罪纪录证明，且帛琉对于接纳哪些人拥有最终否决权。