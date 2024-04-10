美重视抗中盟友日本 岸田来访拜登高规格接待

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统拜登今天欢迎日本首相岸田文雄前来华府，为这场国是访问揭开序幕，此行旨在进一步加强美日防御关系，对抗再次崛起的中国。

明天访问的正式行程将包括盛大晚宴和白宫玫瑰花园记者会，显示华府相当看重愈来愈有自信的日本。

美日领袖预计将公布重新调整驻日美军司令部的相关计画，以更迅速因应亚太地区威胁，这会是1960年代以来美日防御合作的最大规模升级。

前日相安倍晋三曾于2015年访美，如今66岁的岸田是继安倍以来首位接受美方全面高规格接待的日本领袖，他今晚偕夫人裕子抵达白宫。

81岁的拜登与第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）随后带着岸田夫妇前往华府高档地段乔治城（Georgetown）的奢华餐厅用餐。

吉儿．拜登表示，这场国是访问是在「庆祝美国与日本之间蓬勃发展的友谊」。

她向媒体表示：「我们两国是伙伴，在这世界上我们选择开创而非破坏，选择和平而非杀戮，选择民主而非独裁。」

日相此行访美，凸显出拜登认为在这个日益动荡的世界里打造联盟来对抗中国、俄罗斯和伊朗等国的重要性。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，两国领袖会「宣布相关举措来强化安全合作，让两国部队能加强协调与整合」。

拜登11日将主持日本、菲律宾与美国间第一场三边峰会，以在这个至关重要的地区进一步扩大抗中联盟。