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美防长抨击中国胁迫行径

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（法新东京10日电） 在台湾当局指控北京在台湾周围进行多年来最大规模海上动员后，美国国防部长奥斯汀今天抨击中国采取「胁迫行径」。 奥斯汀（Lloyd Austin）在东京会见日本防卫大臣中谷元时表示：「如今我们非常清楚，这个地区与全球的和平及稳定面临挑战。」 奥斯汀说，这些挑战包括中华人民共和国在东海、南海及该地区其它地方的胁迫行径，包含俄罗斯选择在乌克兰鲁莽发动战争，并且包括朝鲜民主主义人民共和国（北韩）支持莫斯科的战争，及其破坏稳定与挑衅的行动。

这是奥斯汀任内第13度以防长身分造访亚洲，而且可能是最后一次。他指出：「美国对日本与大韩民国（南韩）的延伸吓阻（extended deterrence）承诺坚若磐石。」

奥斯汀表示：「我们以信心和决心面对这些挑战，而且我们继续致力推动我们的历史性（美日韩）三边合作。」 美国总统当选人川普（Donald Trump）即将于下月宣誓就职，他已任命曾在陆军国民兵（Army National Guard）服役的前福斯新闻（Fox News）节目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）接替奥斯汀。 中谷元则称区域安全情势「日益严峻」，并赞扬奥斯汀采取「强化和巩固日美同盟吓阻」的举措。

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