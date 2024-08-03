美防长撤销与911主嫌认罪协议

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（法新社华盛顿2日电） 美国国防部长奥斯汀今天撤销与911恐怖攻击主嫌穆罕默德达成的认罪协议。据称协议本可让穆罕默德免于死刑。

两天前宣布与穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和两名涉嫌共犯达成的协议，似乎有望解决这桩陈年案件，却激怒了2001年9月11日恐攻事件罹难者的部分亲属，也引来共和党主要政治人物的批评。

根据一份备忘录，奥斯汀（Lloyd Austin）对负责此案的艾斯卡利耶（Susan Escallier）说：「鉴于与被告达成审前协议这项决定的重要性…我认为应由我来负责做此决定。」

备忘录提到：「我在此撤销你2024年7月31日就前述案件签署的3项审前协议。」

911攻击案被告的官司多年来一直卡在审前程序，在这段期间，被告们都被关在古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）军事基地。

「纽约时报」本周报导，穆罕默德、阿塔希（Walid bin Attash）和豪萨维（Mustafa al-Hawsawi）同意承认共谋罪，换取被判无期徒刑，而不是接受审判，最终可能被判死刑。

围绕这些官司的法律争论，大多聚焦于他们在案发后数年间于中央情报局（CIA）手里遭受酷刑后，是否仍能获得公平审判。

日前达成的认罪协议本可避免这个棘手问题，但也引来政敌对总统拜登政府的猛烈批评。

共和党籍联邦众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）致函奥斯汀说，这些协议「不合情理」；共和党籍众院议长强生（Mike Johnson）也说，这是打了近3000名罹难者的遗属「一记耳光」。

与共和党籍总统候选人川普搭档参选的范斯（J.D. Vance）说，这是「与911恐怖分子达成的私下交易」；他在造势活动上说：「我们需要一位剿灭恐怖分子的总统，而不是和他们谈判。」