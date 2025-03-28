美防长访菲 矢言合作面对中国威胁

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（法新社马尼拉28日电） 美国国防部长赫格塞斯今天在马尼拉会晤菲律宾总统小马可仕。赫格塞斯说，两国必须「肩并肩」面对中国带来的威胁。

赫格塞斯（Pete Hegseth）与小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）会面，是他巡回访问太平洋盟国的其中一项安排，但这趟行程因愈演愈烈的军事攻击计画外泄丑闻而蒙上阴影。

赫格塞斯说：「考量到共产中国的威胁，吓阻在全世界都有必要，尤其是在这个区域，在贵国。」菲律宾船只与中国船只近月在南海数度起冲突。

他还说：「朋友必须肩并肩吓阻冲突，确保航行自由，不管（那片水域）是称为南海还是西菲律宾海…透过实力达成和平才是千真万确的事情。」

在美中紧张关系升高之际，赫格塞斯此行是为了促进与亚太地区的关系，但他正因军事计画外泄事件，面临美国民主党籍国会议员要他辞职的呼声，还有一名共和党籍议员催促他提交独立报告。

美国大西洋月刊（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前意外被加入国家安全高层官员的通讯软体Signal群组，看到有关攻击叶门青年运动（Houthi）的行动细节，引发军事计画外泄争议，赫格塞斯也在群组内。

赫格塞斯今天稍晚将与菲律宾国防部长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）会面。结束菲律宾行程后，他将赴东京和二战战场之一硫磺岛。