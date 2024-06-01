美防长：唯有亚洲安全 美国才能无虞

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（法新社新加坡1日电） 美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天说，亚太地区仍是华府「优先」重点，并说「唯有亚洲安全，美国才能无虞」。

奥斯汀在新加坡别名「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）的亚洲安全会议上发表谈话，他说：「唯有亚洲安全，美国才能无虞，这就是美国长期以来在这个区域维持存在感的原因。」

奥斯汀说，尽管欧洲和中东发生历史性冲突，亚太「仍是我们的优先战区」。

美国寻求强化区域联盟和伙伴关系，尤其是与菲律宾，以抗衡中国与日俱增的军事能力和影响力。美国深化防御关系的同时，也已加强联合军事演习，并定期在台湾海峡和南海部署军舰和战斗机，引发中国领导层不满。

今年香格里拉对话登场一周前，中国在台湾周边举行军事演习，在台湾新任总统赖清德宣誓就职后警告「台独等于战争，分裂没有和平」，还曾形容他是「危险的分裂分子」。

奥斯汀昨天会晤中国国防部长董军，这是美中防长18个月来首次实质面对面会谈，为有助防止引爆点争端失控的进一步军事对话带来希望，香格里拉对话近年来也成了美中关系的一个晴雨表。

奥斯汀表示，美国和中国将在「未来几个月」恢复两军通话；北京当局则对两国安全关系「趋于稳定」表示赞赏。

不过奥斯汀今天演说时似乎将矛头指向中国，称「印度太平洋安全新时代」并不是「强加一国意志」或「霸凌或胁迫」。

奥斯汀说：「这种新的聚合是关乎团结而不是分裂…这关系到主权国家的自由选择。」

菲律宾和美国签有共同防御条约，是华府在区域着力的一大焦点。鉴于菲律宾在南海的位置且邻近台湾，一旦发生任何冲突，菲律宾的支持对美国至关重要。

奥斯汀今天坚称，美国根据共同防御条约捍卫菲律宾的承诺仍然「如钢铁般坚定」。近来中国和菲律宾船只在南海多次对峙，引发外界对冲突扩大的担忧。