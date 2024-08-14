美陆军士官认罪 出售协防台湾等军事情报给中国

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（法新社华盛顿13日电） 美国陆军情报分析员舒兹（Korbein Schultz）今天承认向中国提供敏感国防资讯，包括有关美国武器系统以及军事战术和战略等文件。

美国陆军中士舒兹拥有最高机密安全许可，他于3月在肯塔基州和田纳西州边境的坎贝尔堡（Fort Campbell）军事基地被捕。

美国司法部在声明中表示，舒兹承认密谋取得和输出国防资讯、未经许可输出国防文件相关技术数据、未经许可密谋输出国防文件以及贿赂公职人员等指控。

根据起诉文件，舒兹向一名住在香港的个人提供数十份敏感的美国军事文件，他认为此人与中国政府有关联。

根据美国司法部，舒兹获得4万2000美元（新台币135万元）报酬。他交出的文件中有一份讨论美国陆军从俄乌战争中学到的教训，并将应用于保卫台湾。

其他文件讨论中国军事战术和备战情况，以及美国在韩国和菲律宾的军事演习和部队。其他文件包括与HH-60直升机、F-22A战斗机、U-2侦察机和飞弹系统相关的资讯。

美国联邦调查局（FBI）国家安全部门执行助理主任威尔斯（Robert Wells）表示：「像中国这样的政府正积极针对我们的军事人员和国安资讯，我们将全力以赴确保资讯免受敌对外国政府侵害。」

舒兹可能面临数十年刑期。量刑听证会定于2025年1月23日举行。