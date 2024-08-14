立足瑞士 报道世界
登录

美陆军士官认罪 出售协防台湾等军事情报给中国

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国陆军情报分析员舒兹（Korbein Schultz）今天承认向中国提供敏感国防资讯，包括有关美国武器系统以及军事战术和战略等文件。

美国陆军中士舒兹拥有最高机密安全许可，他于3月在肯塔基州和田纳西州边境的坎贝尔堡（Fort Campbell）军事基地被捕。

美国司法部在声明中表示，舒兹承认密谋取得和输出国防资讯、未经许可输出国防文件相关技术数据、未经许可密谋输出国防文件以及贿赂公职人员等指控。

根据起诉文件，舒兹向一名住在香港的个人提供数十份敏感的美国军事文件，他认为此人与中国政府有关联。

根据美国司法部，舒兹获得4万2000美元（新台币135万元）报酬。他交出的文件中有一份讨论美国陆军从俄乌战争中学到的教训，并将应用于保卫台湾。

其他文件讨论中国军事战术和备战情况，以及美国在韩国和菲律宾的军事演习和部队。其他文件包括与HH-60直升机、F-22A战斗机、U-2侦察机和飞弹系统相关的资讯。

美国联邦调查局（FBI）国家安全部门执行助理主任威尔斯（Robert Wells）表示：「像中国这样的政府正积极针对我们的军事人员和国安资讯，我们将全力以赴确保资讯免受敌对外国政府侵害。」

舒兹可能面临数十年刑期。量刑听证会定于2025年1月23日举行。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
18
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
47
28 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团