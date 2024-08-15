美非裔男子冤狱48年获释 将获得700万美元和解金

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（法新社华盛顿14日电） 美国71岁非裔男子西蒙斯因一椿谋杀案入狱服刑近50年后沉冤得雪，他最近与当年指控他的奥克拉荷马州艾德蒙市达成和解，将获得715万美元（约新台币2亿3300万元）和解金。

西蒙斯（Glynn Simmons）总共坐牢48年1个月又18天，他去年获法院改判无罪并且释放，结束过去数十年平白蒙受的牢狱之灾。根据「美国国家冤案登录中心」（National Registry of Exonerations），他是美国史上获平反的囚犯中，冤狱最久的人。

官方纪录显示，奥克拉荷马州艾德蒙市（Edmond）市议会投票通过与西蒙斯进入和解程序，以解决他对该市和当年协助逮捕西蒙斯其中一名警探所提出的部分索赔要求。

西蒙斯的律师团表示，在西蒙斯控告「这些城市与当年捏造证据…构陷他犯下谋杀罪的警方人员」一案中，这笔和解金仅代表「部分和解」。

西蒙斯的首席律师伊莉莎白・王 （Elizabeth Wang） 指出：「西蒙斯先生为了从未犯下的罪行入狱，不幸耗掉人生一大段时间。」

法新社联系到艾德蒙市的发言人，但发言人拒绝置评。

西蒙斯和另一名男子罗伯兹（Don Roberts）遭指控于1974年艾德蒙市一次酒铺抢案中，杀害一名30岁酒铺店员；两人在1975年被判处死刑，后来刑期减为无期徒刑。

当时全案仅根据一名少女顾客的指证，就将西蒙斯和罗伯兹定罪。这名少女在酒铺抢案中头部中弹，但幸存下来。她从警方列出的一群嫌疑人中，指证凶手就是西蒙斯和罗伯兹，但后续一连串的调查显示，少女指证的可靠性存有重大疑点。

西蒙斯和罗伯兹在法院庭审时都表示，谋杀案发生当下他们根本不在奥克拉荷马州。

美国联邦地区法院法官巴隆波（Amy Palumbo）去年7月撤销原判决，并于12月正式裁决西蒙斯无罪。

另外，根据美国国家冤案登录中心，西蒙斯的同案被告罗伯兹已在2008出狱。